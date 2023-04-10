Haberler Haberler SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 31 bin 600 personel alımı için başvuruların 28 Mart-3 Nisan tarihleri arasında alınmasının ardından tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde binlerce personeli bünyesine katacak olan Sağlık Bakanlığı'nın personel alımı hakkında arama motorlarında 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve tüm merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:30
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce adayın 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlamasının ardından gözler açıklanacak KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve detaylar...

2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen 31 bin 600 personel alımı için tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adaylara açıklanacak. Kurumlar tercih sonuçları için resmi bir tarih vermezken sonuçların 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

  • Biyolog (Lisans): 28
  • Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
  • Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
  • Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
  • Diyetisyen (Lisans): 255
  • Ebe (Lisans): 1530
  • Fizyoterapist (Lisans): 510
  • Hemşire (Lisans): 5202
  • Hemşire (Ortaöğretim): 867
  • İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
  • Odyolog (Lisans): 26
  • Perfüzyonist (Lisans): 25
  • Psikolog (Lisans): 255
  • Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33
  • Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
  • Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
  • Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
  • Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
  • Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
  • Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
  • Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
  • Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315
  • Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
  • Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131
  • Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
  • Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
  • Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
  • Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183
  • Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
  • Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119
  • Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
  • Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
  • Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
  • Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20
  • Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
  • Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
  • Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13
  • Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
  • Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
  • Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200

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