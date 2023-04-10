SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI | 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 bin 600 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binlerce adayın 28 Mart 3 Nisan tarihleri arasında başvurularını tamamlamasının ardından gözler açıklanacak KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. Peki 2023/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuç ekranı ve detaylar...

2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM ve İŞKUR ortaklığında gerçekleştirilen 31 bin 600 personel alımı için tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adaylara açıklanacak. Kurumlar tercih sonuçları için resmi bir tarih vermezken sonuçların 11-12 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı 2023/5 KPSS tercih sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2023/5 KPSS TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. Öte yandan personel istihdamı mülakat olmadan yapılacak.

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI