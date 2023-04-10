KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI | Keçiboynuzunun faydaları ve zararları ne?

Keçiboynuzu faydaları, zararları ve tüketilme şekli merak ediliyor. vitamin ve mineral olarak en zengin atıştırmalıklar arasında yer alan keçiboynuzu hangi tedavilerde kullanılır?, nasıl tüketilir? gibi sorular sık sık araştırılıyor. İşte detaylar...

KEÇİBOYUNUZU FAYDALARI NELER?

Baklagiller ailesinin en çok tercih edilen atıştırmalıkları arasında yer alan keçiboynuzu antioksidan özelliğiyle kalp ve damar sağlığına fayda sağlar, potasyum kalsiyum, sodyum, magnezyum demşr olarak oldukça zengin olan keçiboynuzu kemik erimesine karşı önlem olarak tüketilebilmektedir.

KEÇİBOYNUZU KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ?

Çözünmez posası sayesinde bağırsak ve sindirim sisteminde olumlu etkiler sağlamaktadır. Vücutta suyun tutulmasını sağlamaktadır. Suyun vücütta tutunması besinlerin bağırsak içerisinde hareket etmesini sağlar ve dışkıya yumuşak hacim kazandırır. Bu özellikleri keçiboynuzunun kabızlık problemi çeken kişilere olumlu etki göstermesine sebep olmuştur.

KEÇİBOYNUZU ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

Keçiboynuzunun balgam söktürücü özellikleri bulunmaktadır ve bu özelliği sayesinde öksürüğe iyi gelmektedir. Akciğerleri temizleyerek sigaranın hasarını azaltmaya çalışır.



