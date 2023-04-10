💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

10 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Nisan 2023 Döviz Kuru...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 19,26 (Alış) - 19,27 (Satış)
EURO: 21,00 (Alış) - 21,02 (Satış)
STERLİN: 23,88 (Alış) - 24,00 (Satış)
1 DOLAR = 19,27 TL
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
👉10 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.237,87
Gram altın satış: 1.238,08
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.081,00
Çeyrek altın satış: 2.099,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.161,00
Yarım altın satış: 4.198,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.297,00
Tam altın satış: 8.364,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.497,00
Cumhuriyet altını satış: 8.625,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.521,00
Ata altın satış: 8.579,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Nisan Pazartesi günü saat 11.50 itibarıyla alınmıştır.