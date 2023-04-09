Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Nisan Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:56
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 9 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 9 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,23 (Alış) - 19,24 (Satış)

EURO: 20,97 (Alış) - 21,01 (Satış)

STERLİN: 23,81 (Alış) - 23,93 (Satış)

1 DOLAR = 19,24 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉9 Nisan Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.241,50

Gram altın satış: 1.242,19

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.087,00

Çeyrek altın satış: 2.105,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.174,00

Yarım altın satış: 4.209,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.321,00

Tam altın satış: 8.386,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.497,00

Cumhuriyet altını satış: 8.625,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.545,00

Ata altın satış: 8.602,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 9 Nisan Pazar günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.

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