Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 8 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 8 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '8 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 8 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 150 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 14:00
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 8 Nisan Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 8 Nisan Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 8 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 8 Nisan Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

8 NİSAN CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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5 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO SONUÇLARI

25 - 36 - 39 - 47 - 55 - 58 - 51 Joker: 70

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