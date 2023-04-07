Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde yıkıcı hasar alan ve geçtiğimiz günlerde afet bölgesi ilan edilen Bingöl korkutan bir depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler' konuları araştırılıyor. İşte son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 11:49 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:10
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? - AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre Bingöl'de artçı sarsıntılar şiddetle devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen 7,5 üzeri iki depremde hasar alan şehir, şimdi de artçılarla mücadele etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde afet bölgesi ilan eidlen iller arasına katılan Bingöl, bugün de kuvvetli bir artçıyla sarsılmasının ardından ardından arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bingöl'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD, merkezüssü Bingöl Merkez olan depremin şiddetini 4,5 olarak kaydetti. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntının şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından da doğrulandı.

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