Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 7 Nisan Cuma 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 14:00
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 7 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

7 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 19,25 (Alış) - 19,26 (Satış)

EURO: 21,00 (Alış) - 21,06 (Satış)

STERLİN: 23,88 (Alış) - 24,00 (Satış)

1 DOLAR = 19,26 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉7 Nisan Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.242,72

Gram altın satış: 1.243,41

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.079,00

Çeyrek altın satış: 2.097,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.158,00

Yarım altın satış: 4.193,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.290,00

Tam altın satış: 8.354,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.466,00

Cumhuriyet altını satış: 8.594,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.513,00

Ata altın satış: 8.569,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Nisan Cuma günü saat 13.25 itibarıyla alınmıştır.

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