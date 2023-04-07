ADANA İŞ YERİ TOKİ CANLI İZLE | Adana TOKİ İlk İş Yerim çekilişi 2023 - TOKİ Adana iş yeri kazananlar isim listesi

ADANA İŞ YERİ TOKİ CANLI İZLE 7 NİSAN | TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri arsalar için devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekilişlerinin yeniden başlamasıyla milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ İlk Evim İş Yerim projesi kapsamında 7 Nisan Cuma günü Adana iş yeri kura çekilişi yapılacak. TOKİ'nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanan TOKİ kura çekilişleri için arama motorlarında 'Adana İş Yeri TOKİ kura canlı izle, Adana 7 Nisan TOKİ iş yeri çekilişi 2023 - Adana İş Yeri TOKİ kazananlar isim listesi' konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

ADANA İŞ YERİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ İŞ YERİ FİYATLARI NE KADAR?

👉İş yerleri, 50, 100, 150 ve 250 metrekare olarak 4 kategoride satışa sunulacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

👉351 bin liradan alınabilecek 50 metrekare iş yerinin peşinatı 35 bin 100 lira, aylık taksitleri 2 bin 633 lira olacak.

👉685 bin liradan satılacak 100 metrekare iş yerleri için 68 bin 500 peşinat, 5 bin 138 lira taksitle ödeme imkanı sunulacak.

👉150 metrekare iş yerleri, 998 bin liradan satışa sunulacak, 99 bin 800 lira peşinat ve 7 bin 485 lira taksitle ödenebilecek.

👉1 milyon 300 bin liradan satılacak 250 metrekarelik iş yerleri için ise 130 bin lira peşinat ve 9 bin 750 liralık taksitlerle ödeme imkanı sağlanacak.

https://www.youtube.com/watch?v=V28zi4kv-tA&ab_channel=TOK%C4%B0

ADANA TOKİ İLK İŞ YERİM KURA ÇEKİLİŞİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

TOKİ İŞ YERİ TAKSİT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

📍Yüzde 10 peşinat

📍2.633 liradan başlayan taksit

📍120 ay vade