Haberler Haberler İstanbul barajlarında doluluk oranı ne? | 6 Nisan 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İstanbul barajlarında doluluk oranı ne? | 6 Nisan 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Kuraklık, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte son yağışlarla barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 50'yi geçerken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 6 Nisan Perşembe barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 09:42 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 09:50
İstanbul barajlarında doluluk oranı ne? | 6 Nisan 2023 barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 6 Nisan Perşembe günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40,82 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 15.11 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,41 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,81 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 10,49 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Kritik maçın ardından Mauro Icardi sosyal medyada patladı! İlk kez isyan etti, sert tepki gösterdi...
TOGG heyecanı! Sanat camiasından yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a övgüler: "TOGG BİZE YETER"
Livakovic G.Saray'a! Bonservisi belli oldu
Jesus'un kaderi pamuk ipliğine bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Livakovic G.Saray'a! Bonservisi belli oldu Livakovic G.Saray'a! Bonservisi belli oldu 09:50
UEFA'dan dev gelir! En çok parayı... UEFA'dan dev gelir! En çok parayı... 09:40
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 08:30
Icardi'den flaş paylaşım! "Yılın soygunu" Icardi'den flaş paylaşım! "Yılın soygunu" 08:21
Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" Sert eleştiri! "Kadir Sağlam'la birlikte battı" 07:57
Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." Olay sözler! "G.Saray'ı saf dışı bırakmak için..." 07:31
Daha Eski
Buruk'tan hakem isyanı! Buruk'tan hakem isyanı! 01:19
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 01:19
El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! El Clasico'da finale yükselen Real Madrid oldu! 01:19
G.Saray'dan penaltı itirazı! G.Saray'dan penaltı itirazı! 01:18
Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... Başakşehir'de Emre Belözoğlu kızardı! İşte o anlar... 01:18
Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? Toroğlu değerlendirdi! G.Saray'ın yediği ikinci golde faul var mı? 01:18