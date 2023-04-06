💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 6 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

6 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,2575 (Alış) - 19,2624 (Satış)
EURO: 21,0135 (Alış) - 21,0973 (Satış)
STERLİN: 23,9469 (Alış) - 24,0670 (Satış)
1 DOLAR = 19,26 TL
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👉6 Nisan Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.248,50
Gram altın satış: 1.248,66
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.071,00
Çeyrek altın satış: 2.090,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.141,00
Yarım altın satış: 4.181,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.257,00
Tam altın satış: 8.329,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.467,00
Cumhuriyet altını satış: 8.595,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.480,00
Ata altın satış: 8.544,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 6 Nisan Perşembe günü saat 11.38 itibarıyla alınmıştır.