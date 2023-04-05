Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 150 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:34 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:40
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 5 Nisan Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 5 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 5 Nisan Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 5 Nisan Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

5 NİSAN ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.

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