BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | 2023 emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? - Bayram ikramiyesi tarihi

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? | 8,8 milyon emeklinin yararlanacağı bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Mübarek Ramazan ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Son iyileştirmeyle birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye, bayram ikramiyeleri ise yüzde 82 zamla 2 bin TL'ye yükseltilirken arama motorlarında araştırılan 'bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

2023 yılı Nisan ayı için;

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

- Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 114 ZAM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, emekli aylıklarına getirilen alt sınırının 2019 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlandığı belirtilerek, en düşük emekli aylığının seyriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 liraya, 2022 yılı ocak ayında 2 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 liraya, 2023 yılı ocak itibarıyla da 5 bin 500 liraya yükseltilmiştir. 5 bin 500 lira olan emekli alt sınır aylığı tutarı bu yılın nisan ödeme dönemi itibarıyla da yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 liraya yükseltilecektir. Böylece en düşük emekli maaşı aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacaktır.

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 lira olarak ödenecek ve 8,8 milyon emeklimiz bu düzenlemeden yararlanacaktır. Emeklilerimize hayırlı olsun."

EYT'LİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Açıklamada, 2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesi uygulamasına başlandığı da anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"2018'de 1000'er lira olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 liraya yükseltilmiştir. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltiliyor.

Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2 biner lira ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır.