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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihleri

Emeklilerin bayram ikramiyesi için heyecanla beklediği haber geldi. Milyonlarca SSK'lı, Bağkur'lu ve Emekli Sandığı emeklileri, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ederken konuya ilişkin açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Peki Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2023? İşte SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 15:40
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2023? | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihler belli olurken arama motorlarında 'Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi tarihleri - SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı Ramazan Bayramı ikramiyesi' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. Buna göre emeklilere bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihler şöyle açıklandı:

2023 yılı Nisan ayı için ödemeler şöyle:

SSK EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan Cuma 2023,
Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan Cumartesi 2023,
Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan Pazar 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

BAĞKUR EMEKLİSİ RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan Pazartesi 2023,
Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan Salı 2023 tarihlerinde bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacaktır.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.

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