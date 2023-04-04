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YÖK BURSLARINA ZAM | Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu 2023? - Hangi burslara zam geldi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursu ödemelerine zam geldiği duyuruldu. Bunun üzerine arama motorlarında isans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu 2023? - Hangi burslara zam geldi? soruları, en sık araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte yeni zamla birlikte güncel burs ücretleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 14:20
YÖK BURSLARINA ZAM | Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu 2023? - Hangi burslara zam geldi?

YÖK BURSLARINA ZAM | Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapıldığını duyurdu. Lisans destek bursu, çalışan doktora bursu ve çalışmayan öğrenci doktora burs ücretlerindeki artışın ardından arama motorlarında Lisans, Yüksek lisans bursları ne kadar oldu 2023? - Hangi burslara zam geldi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

LİSANS, YÜKSEK LİSANS BURSLARI NE KADAR OLDU 2023?

Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarını artırdı. Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL'den 2500 TL'ye çıkarken, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarıldı.

HANGİ BURSLARA ZAM GELDİ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

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Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2500 TL'ye, çalışmayanlar için 3825 TL'den 7500 TL'ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL'ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL'den 2000 TL'ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

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Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan Burs miktarı 2000 TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL'ye yükseltildi.

YÖK'ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.

  • Doktora Bursu (çalışan): 2500 TL
  • Doktora Bursu (çalışmayan): 7500 TL
  • Lisans Destek Bursu: 1875 TL
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