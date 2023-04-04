Haberler Haberler VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı

VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı

Vakıfbank personel alımı için sınava katılan adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 19 Mart'ta gerçekleşen sınavın sonuçları için Nisan ayının ilk haftası işaret edilirken adaylar, arama motorlarında Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını ve Vakıfbank sınav sonuç ekranını araştırıyor. Müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur giriş sınavı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 11:20
VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı

VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur alımı için 19 Mart tarihinde yapılan sınavda sonuçlar merakla bekleniyor. Binlerce adayın ter döktüğü sınavda sonuçların, Nisan ayının ilk haftası açıklanacağı bildirilirken arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine giren Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıfbank'ın 19 Mart Pazar günü yaptığı sınavın ardından sonuçların açıklanma tarihine ilişkin yeni bir bilgilendirme metni yayınlandı. Yapılan açıklamada mülakata katılmaya hak kazanan adayların 4 Nisan Salı günü, Vakıfbank resmi internet adresi üzerinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. Sıınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin detay verilmezken yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların yine aynı sayfa üzerinden, 2 iş günü içinde başvuru yapabilecekleri belirtildi.

👉VAKIFBANK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN👈

Vakıfbank tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru için sistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibaren Vakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafından yapılacaktır.)"

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi! Derbi sonrası olay sözler: "Bir kuş sütü eksikti, eğer Jesus giderse..."
Demet Özdemir yüzüğü çıkardı resti gören Oğuzhan Koç atağa geçti! Evliliğindeki sorunları kabul etmişti olay detay: "Boşanmak için fırsat mı kolluyor?"
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti
Dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu?
Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu 2023?
Baraj doluluk oranları İstanbul 4 Nisan Salı
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
EYT başvuru takip e-Devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir maçı 11'i Buruk'tan flaş Icardi ve Zaniolo kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir maçı 11'i 11:14
Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta? Athletic Bilbao - Osasuna maçı saat kaçta? 11:07
G.Saray'ın konuğu Başakşehir G.Saray'ın konuğu Başakşehir 10:46
Fenerbahçe Yüksel Günay'ı unutmadı Fenerbahçe Yüksel Günay'ı unutmadı 10:42
Derbi sonrası flaş tartışma! Jesus'tan cevap Derbi sonrası flaş tartışma! Jesus'tan cevap 10:39
Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor! Burak Yılmaz Süper Lig devine dönüyor! 10:35
Daha Eski
Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? Chelsea - Liverpool maçı saat kaçta? 10:11
G.Saray'dan transfer operasyonu! 2 imza birden G.Saray'dan transfer operasyonu! 2 imza birden 10:09
Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? Leicester City - Aston Villa maçı saat kaçta? 10:05
Leeds United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Leeds United - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 10:01
Bournemouth - Brighton maçı saat kaçta? Bournemouth - Brighton maçı saat kaçta? 09:57
Çok konuşulacak sözler! "Jesus'un F.Bahçe'ye gitme sebebi..." Çok konuşulacak sözler! "Jesus'un F.Bahçe'ye gitme sebebi..." 09:55