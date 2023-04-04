VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı

VAKIFBANK SINAV SONUÇ EKRANI 2023 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O tarafından müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur alımı için 19 Mart tarihinde yapılan sınavda sonuçlar merakla bekleniyor. Binlerce adayın ter döktüğü sınavda sonuçların, Nisan ayının ilk haftası açıklanacağı bildirilirken arama motorlarında en çok araştırılanlar listesine giren Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

VAKIFBANK PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vakıfbank'ın 19 Mart Pazar günü yaptığı sınavın ardından sonuçların açıklanma tarihine ilişkin yeni bir bilgilendirme metni yayınlandı. Yapılan açıklamada mülakata katılmaya hak kazanan adayların 4 Nisan Salı günü, Vakıfbank resmi internet adresi üzerinden ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. Sıınav sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin detay verilmezken yazılı sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adayların yine aynı sayfa üzerinden, 2 iş günü içinde başvuru yapabilecekleri belirtildi.

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Vakıfbank tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru için sistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir. Buna göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibaren Vakıfbank'ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir. (Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafından yapılacaktır.)"