Haberler Haberler MEB MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? - Sınav belgesi indir

MEB MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? - Sınav belgesi indir

Milli Eğitim Bakanlığı'nın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen atamasına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öğretmenlerin, deprem bölgesi önvelikli olmak üzere 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bilinirken mülakat yerleri de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? İşte 2023 MEB mülakat yeri sorgulama ekranı ve sınav belgesi PDF indirme linki...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 11:20
MEB MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI 2023 | MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? - Sınav belgesi indir

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması müjdesini öğretmen adaylarına duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde tamamlandığı atamalar için geri sayım devam ederken 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerleri de en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı için öğretmen atama takvimini yayınlaması ile birlikte sorular cevap bulurken MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama mülakat yerleri belli oldu mu? sorusunu ve tüm merak edilenleri haberimizde derledik....

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan 2023 öğretmen atama takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.Mülakat yerleri MEB tarafından açıklandıktan sonra erişime açılacak.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.2023 yılı öğretmen atama takvimi şöyle:

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV BELGESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

👉Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

👉Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

👉Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

👉Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

👉Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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