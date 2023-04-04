Haberler Haberler EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | EYT sonuçları ne zaman belli olacak? - EYT emeklilik başvuru takip

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | EYT sonuçları ne zaman belli olacak? - EYT emeklilik başvuru takip

Milyonlarca emeklinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından ilk başvurular tamamlandı. Bayramdan önce emekli olmak isteyen EYT'liler arama motorlarında 'EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve EYT başvuru takip konuları ve EYT sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:30
EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | EYT sonuçları ne zaman belli olacak? - EYT emeklilik başvuru takip

Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından, mecliste onaylanan düzenlemenin ardından yapılan emeklilik başvurularının sonucu merak ediliyor. SGK ve e-Devlet aracılığıyla yapılan emeklilik başvuruları hakkında arama motorlarında 'EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet, EYT sonuçları ne zaman belli olacak? EYT emeklilik başvuru takip' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

EYT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

e-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,
👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

EYT EMEKLİLİK BAŞVURU TAKİP İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir’in sert kararları
Batuhan Karacakaya ve sevgilisi Ayşe Aslanpay arasında kazan kaynıyor! Karşılıklı şiddet açıklamaları olay yaratmıştı
F.Bahçe'de sular ısınıyor! Büyük öfke var
G.Saray'da operasyon başlıyor! Transferde Zaniolo taktiği uygulanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Baraj doluluk oranları İstanbul 4 Nisan Salı
EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Seçim günü lig maçları olur mu, halı saha açık mı?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barrow'un menajerinden transfer itirafı! "G.Saray..." Barrow'un menajerinden transfer itirafı! "G.Saray..." 09:14
Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam Avrupa devine gidiyor! Dudak uçuklatan rakam 09:01
Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! 00:32
İtalya'dan flaş Mertens iddiası! İtalya'dan flaş Mertens iddiası! 00:32
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:32
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 00:32
Daha Eski
Milan planını yaptı! Zaniolo... Milan planını yaptı! Zaniolo... 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:32
Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı! Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı! 00:32
Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! 00:32
Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... 00:32
G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! 00:32