Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 4 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM SON DAKİKA | 4 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 10 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 4 Nisan'da meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 07:00 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 07:00
DEPREM SON DAKİKA | 4 Nisan'da meydana gelen depremler! - Artçı depremler ve büyüklükleri...

4 NİSAN SON DAKİKA DEPREM | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. İşte 4 Nisan Salı son depremler ve artçılar...

4 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

DİĞER
Shakira, Gerard Pique'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı! Shakira ağlayarak böyle vedalaştı!
Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çocukları için kesenin ağzını açtı!
Beşiktaş'ta transfer için geri sayım!
G.Saray'da operasyon başlıyor! Transferde Zaniolo taktiği uygulanacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir TOKİ kura sonuçları 4 Nisan
Esenler TOKİ kura sonuçları 4 Nisan
Arnavutköy TOKİ kura sonuçları 4 Nisan
Arnavutköy TOKİ canlı yayın izle 4 Nisan!
Başakşehir TOKİ canlı yayın izle 4 Nisan!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! Brezilya'dan şok Jorge Jesus iddiası! 00:32
İtalya'dan flaş Mertens iddiası! İtalya'dan flaş Mertens iddiası! 00:32
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 00:32
F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti F.Bahçe'de Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti 00:32
Milan planını yaptı! Zaniolo... Milan planını yaptı! Zaniolo... 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:32
Daha Eski
Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı! Fatih Karagümrük deplasmanda kazandı! 00:32
Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! Beşiktaş'tan Büyükekşi'ye yanıt! 00:32
Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... Soyunma odasında ortalık karıştı! Arda Güler... 00:32
G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! G.Saray'da flaş Livakovic gelişmesi! 00:32
F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi 00:32
TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... TFF Başkanı Büyükekşi: Hükmen mağlubiyet kararı... 00:32