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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 4 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli ve Darlık Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 4 Nisan Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:23 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 4 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 4 Nisan Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40,14 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 14,82 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,3 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,18 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,52 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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