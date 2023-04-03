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SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Seçmen kağıdı nasıl alınır? - 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgula e-Devlet

Milyonlarca vatandaşın sandık başına gideceği Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimlerde seçmen listelerinin askıya çıkmasının ardından vatandaşlar, seçmen kağıdını nasıl alacaklarını sorguluyor. Peki Seçmen kağıdı nasıl alınır? İşte e-Devlet 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 15:00
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Seçmen kağıdı nasıl alınır? - 14 Mayıs seçimleri seçmen kaydı sorgula e-Devlet

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI 2023 | Türkiye'nin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın sandığa gideceği seçimlerde seçmen listeleri de askıya çıktı. Oy kullanmaya giderken bulundurulması zorunlu olan nüfus cüzdanı ile seçmen kağıdı için araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler ve bilinmesi gerekenler...

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen bilgi kağıdı, seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen Bilgi Kağıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, YSK internet sayfasının "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

e-DEVLET 14 MAYIS SEÇİMLERİ SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

👉Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip (yukarıdaki linki tıklayabilirsiniz) "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

👉Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

👉Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

👉Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

👉Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

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