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SEÇİM GÜNÜ EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI? | 14 Mayıs kafe, restoran, lokanta, kıraathaneler açık mı? - 2023 Genel Seçimleri

14 Mayıs Genel Seçimler için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçim günü yapılmasına izin verilmeyen yasaklar da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki seçim günü eğlence yerleri açık mı? 14 Mayıs kafe, restoran, lokanta, kıraathaneler açık mı? İşte 2023 Genel Seçimlerinde açık ve kapalı olacak yerler listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:31
SEÇİM GÜNÜ EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI? | 14 Mayıs kafe, restoran, lokanta, kıraathaneler açık mı? - 2023 Genel Seçimleri

SEÇİM GÜNÜ EĞLENCE YERLERİ AÇIK MI? | Türkiye'nin 100. yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın oy kullanacağı seçimlerde uygulanacak olan birçok kural Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilmiş olmakla birlikte her sene yenilenen bazı kurallar da bluunmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu duruma göre çeşitli eklemeler yapılabilecen seçim kurallarıyla ilgili arama motorlarında 'Seçim günü eğlence yerleri açık mı? 14 Mayıs seçim günü kafe, restoran, kıraathaneler açık mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

14 MAYIS KAFE, RESTORAN, LOKANTA, KIRAATHANELER AÇIK MI?

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yasakları, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda ise yalnızca yemek verilebilecek.

SEÇİM GÜNÜ SAAT KAÇTA OY VERİLECEK?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

2023 GENEL SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

❌Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

❌Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

❌Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

❌Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

❌YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

❌Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

❌Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak.

❌Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

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