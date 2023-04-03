Haberler Haberler ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 📌 - Esenler TOKİ çekiliş sonuçları | TOKİ Esenler 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 📌 - Esenler TOKİ çekiliş sonuçları | TOKİ Esenler 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

TOKİ ESENLER KAZANANLAR İSİM LİSTESİ | Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Esenler'de yapılan kura çekilişinde nefesler tutuldu. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy inşa edilecek 28 bin 340 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Esenler TOKİ kura çekiliş sonuçları, Esenler TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Esenler kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:50 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 09:10
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 📌 - Esenler TOKİ çekiliş sonuçları | TOKİ Esenler 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 📌| Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Esenler'de kura çekilişleri 1 - 19 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. . İstanbul Avrupa Yakası'nın Esenler, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Esenler TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Esenler kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

ESENLER TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ ESENLER KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

  • İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
  • Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
  • Çatalca:540 KONUT (30 MART)
  • Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

DİĞER
Ünlü çiftin spor şıklığı göz kamaştırdı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen alışveriş turunda!
Başkan Erdoğan'a seccade hediye edildi: Bu seccade ayaklarla basılmak için değil, 15 Mayıs'ta şükür namazı kılacağız
Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi"
Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TÜİK 2023 Mart enflasyonu belli oldu mu?
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Başakşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları ve kazananlar isim listesi
Arnavutköy TOKİ kura sonuç, kazananlar isim listesi
Esenler TOKİ canlı yayın izle 3 Nisan!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" 08:44
Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" 08:29
Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" 08:02
Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! Arda Güler'in pozisyonu penaltı mı? 01:22
Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! Kadıköy'de büyük tepki: Yönetim istifa! 01:22
Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! Deus: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor! 01:22
Daha Eski
Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! Kocadağ: Allah'ın adaleti şaşmıyor! 01:22
G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! G.Saray'dan son dakika Lale Orta paylaşımı! 01:22
Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! Güneş'ten Tayyip Talha açıklaması! 01:22
Derbide kazanan Beşiktaş! Derbide kazanan Beşiktaş! 01:22
Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... Beşiktaş F.Bahçe'ye yaklaştı! İşte güncel puan durumu... 01:22
Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! Derbide penaltı ve kırmızı kart kararı! 01:22