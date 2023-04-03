Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 3 Nisan Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 12:10
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 3 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

3 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 3 Nisan 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 19,20 (Alış) - 19,20 (Satış)

EURO: 20,83 (Alış) - 20,85 (Satış)

STERLİN: 23,57 (Alış) - 23,69 (Satış)

1 DOLAR = 19,20 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉3 Nisan Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.212,12

Gram altın satış: 1.212,34

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.012,00

Çeyrek altın satış: 2.028,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.024,00

Yarım altın satış: 4.056,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.022,00

Tam altın satış: 8.081,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.206,00

Cumhuriyet altını satış: 8.330,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.207,00

Ata altın satış: 8.289,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 3 Nisan Pazartesi günü saat 12.01 itibarıyla alınmıştır.

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