BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2023? | Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün sürecek? - Bayram tatili açıklamaları son dakika

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? | Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. İslamiyet'te büyük öneme sahip olan ve yılda iki kez kutlanan dini bayramların ilki olan Ramazan Bayramı, 2023 yılında 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. 3 gün süren bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu durumda bayram tatilinin kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Ramazan Bayramı tatili uzayacak mı, kaç gün sürecek?' sorusunun cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ UZAYACAK MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı, bayramdan bir gün öncesi olan arife gününde başlar. Arife günü, yani 20 Nisan Perşembe günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.

📌20 Nisan Perşembe: YARIM GÜN RESMİ TATİL (Arife)

📌21 Nisan Cuma: RESMİ TATİL (Bayramın 1. günü)

📌22 Nisan Cumartesi: RESMİ TATİL (Bayramın 2. günü)

📌23 Nisan Pazar: RESMİ TATİL (Bayramın 3. günü)

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OKUL, HASTANE, POSTANE, ECZANE, NOTER, BANKA, ADLİYE, PTT AÇIK MI?

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan okul, hastane, postane, eczane, noter, banka, adliye ve PTT dahil olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalıdır. 20 Nisan Perşembe Arife günü ise yarım gün tatil olduğundan kurumlar, sabahtan öğle saatine kadar hizmet verecek.