BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Başakşehir kura çekilişleri 1 - 19 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde: