Haberler Haberler BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi

BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi

Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Başakşehir'de yapılan kura çekilişinde nefesler tutuldu. İstanbul Avrupa Yakası'nda inşa edilecek 28 bin 340 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Başakşehir TOKİ kura çekiliş sonuçları, Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi konularının detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 07:35 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 07:40
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, Başakşehir kura çekilişleri 1 - 19 Nisan tarihleri arasında yapılıyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy ilçelerinde yapılacak projede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Başakşehir TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Başakşehir kazananlar isim listesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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TOKİ BAŞAKŞEHİR KAZANANLAR İSİM LİSTESİ

İSTANBUL İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

  • İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
  • Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
  • Çatalca:540 KONUT (30 MART)
  • Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

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