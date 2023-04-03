Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 3 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 3 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli ve Darlık Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 3 Nisan Pazartesi barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 10:40
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 3 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 3 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 39,95 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 14,62 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,47 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,24 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,48 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika haberleri: Galatasaray'a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...
"Tehdit ve şantajla..." Tamer Karadağlı'nın kapısına icra dayanmıştı işin altından bakın ne çıktı! Ev sahibiyle kapışan Tamer Karadağlı...
3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı!
Yönetimden flaş Buruk kararı! G.Saray'da keyifler yerine geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 Nisan memur emekli enflasyon farkı hesaplama!
Nisan ayı kira artış oranı hesaplama 2023
Mart ayı enflasyon ne kadar oldu?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 3 Nisan?
TÜİK 2023 Mart enflasyonu belli oldu mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Everton - Tottenham maçı saat kaçta? Everton - Tottenham maçı saat kaçta? 10:13
Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı saat kaçta? 09:55
Altay - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Altay - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:52
Beşiktaşlı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Atladın" Beşiktaşlı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Atladın" 09:51
Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek! Midtsjö hakkında şaşırtan gerçek! 09:43
3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı! 3 yıllık sözleşmeye 1 maç kaldı! 09:31
Daha Eski
Jorge Jesus'u sert eleştiri" Bırakın gitsin hayır gelmez" Jorge Jesus'u sert eleştiri" Bırakın gitsin hayır gelmez" 09:30
İlk penaltıda karar doğru mu? Aydınus yorumladı İlk penaltıda karar doğru mu? Aydınus yorumladı 09:06
Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım! Şaşırttı Burak Yılmaz'dan flaş paylaşım! Şaşırttı 08:57
Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" Olay yorum! "İflas ettiğinin belgesi" 08:44
Kahveci'den derbi yorumu! "10 Kişi kaldığında bir şeyler oluyor" Kahveci'den derbi yorumu! "10 Kişi kaldığında bir şeyler oluyor" 08:29
Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" Jesus'a sert sözler: "Hocalık dersi verdi" 08:02