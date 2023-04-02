💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 2 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

2 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Nisan 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,16 (Alış) - 19,19 (Satış)
EURO: 20,77 (Alış) - 20,81 (Satış)
STERLİN: 23,58 (Alış) - 23,70 (Satış)
1 DOLAR = 19,19 TL
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👉2 Nisan Pazar 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.213,94
Gram altın satış: 1.214,64
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.015,00
Çeyrek altın satış: 2.031,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.030,00
Yarım altın satış: 4.063,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.035,00
Tam altın satış: 8.094,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.206,00
Cumhuriyet altını satış: 8.330,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.220,00
Ata altın satış: 8.302,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Nisan Pazar günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.