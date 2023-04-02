Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 2 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 2 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli ve Darlık Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 2 Nisan Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 13:10
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 2 Nisan 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 2 Nisan günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 39,74 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 14,57 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,47 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 8,98 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,11 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Ahmet Çakar'dan G.Saraylı yıldıza olay sözler! "Son dakikadaki penaltı kararı..."
Uzmanı uyardı büyük risk her an kapımızı çalabilir: "Bu kuraklık şartlarında yeni bir müsilaj oluşabilir"
Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a
Manchester United'dan G.Saray'a dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..." Nobre'den flaş Arda yorumu! "Brezilyalı olsaydı..." 12:26
Bologna - Udinese maçı saat kaçta? Bologna - Udinese maçı saat kaçta? 12:24
Premier Lig devinin radarında! 30 milyon... Premier Lig devinin radarında! 30 milyon... 12:11
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:09
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:07
Göztepe çıkışını sürdürdü! Göztepe çıkışını sürdürdü! 11:47
Daha Eski
Rizespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Rizespor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:34
Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a Transferde büyük bomba! Real'in yıldızı Cimbom'a 11:25
Miami 3 maç sonra kazandı! Miami 3 maç sonra kazandı! 11:24
Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Keçiörengücü - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 11:23
Derbinin şifreleri o detaylarda gizli! Derbinin şifreleri o detaylarda gizli! 11:19
Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Manisa FK - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 11:19