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MEB'DEN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | EKPSS 3 bin 500 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, EKPSS ile ilgili beklenen müjde geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 500 engelli öğretmenin EKPSS ile başvuruda bulunacağı atamalar için tarih verildi. Peki EKPSS 3 bin 500 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri nedir? Kimler başvurabilir? İşte engelli öğretmen atamaları başvuru ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 11:30
MEB'DEN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | EKPSS 3 bin 500 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı

MEB'DEN ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ | Milli Eğitim Bakanlığı, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başvuru için tarih verilen açıklamada adayların 2 yıllık EKPSS puanlarıyla başvuruda bulunabileceği belirtilirken arama motorlarında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması başvuru tarihleri, şartları ve başvuru ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

EKPSS 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHLERİ

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Engelli öğretmen ataması başvuruları 3-7 Nisan tarihleri arasında alınacak. Atama için başvurular, 3 Nisan'da alınmaya başlanacak, 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." dedi.

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