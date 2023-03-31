Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

31 Mart Cuma İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 31 Mart 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 08:31 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 08:31
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 31 Mart 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.16

Güneşin doğuşu:👉 06.43

Öğle vakti:👉 13.13

İkindi vakti:👉 16.46

Akşam vakti:👉 19.34

Yatsı vakti:👉 20.55

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe o transferle dünyayı kasıp kavuracak! Fransız yıldız Kadıköy'e geliyor...
Bomba aşkta dikkat çeken detay! Hande Erçel ile Hakan Sabancı bir ayda 20 bin kilometre yaptı
F.Bahçe Hazard'a kafayı taktı! Sezon sonunda...
Aboubakar'dan derbi öncesi flaş hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul TOKİ arsa sonuçları, kazananlar listesi asil ve yedek
İstanbul TOKİ arsa çekilişi canlı izle 31 Mart
Son dakika deprem mi oldu?
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dadaş’ı Paixao yıktı! Dadaş’ı Paixao yıktı! 07:29
Göztepe, play-off aşkına Göztepe, play-off aşkına 07:25
Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... Menajerinden transfer açıklaması! Sezon sonunda... 23:48
Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." 23:48
Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı 23:48
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 23:48
Daha Eski
Anadolu Efes evinde rahat kazandı! Anadolu Efes evinde rahat kazandı! 23:48
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! 23:48
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 23:48
Altay Bayındır'dan derbi sözleri! Altay Bayındır'dan derbi sözleri! 23:48
UEFA'dan ceza açıklaması! Temsilcilerimiz... UEFA'dan ceza açıklaması! Temsilcilerimiz... 23:48
Derbi öncesi sakatlık şoku! Güneş açıkladı Derbi öncesi sakatlık şoku! Güneş açıkladı 23:48