Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 31 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 31 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli ve Darlık Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 31 Mart Cuma barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 12:40 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 13:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 31 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 31 Mart Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 39,46 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 14,28 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,58 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 9,52 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 9,2 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Cazoo Baskonia Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague Baskonia Fenerbahçe Beko maçı canlı izle
Boşanacakları iddia edilmişti! Bir açıklama da Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'tan "Herkes işine baksın boşanma aşamasında olduğumuz..."
Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal...
G.Saray'dan şampiyonluk hediyesi! Yılın transferi imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2023 engelli öğretmen ataması başvuru!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
İstanbul TOKİ arsa sonuçları, kazananlar listesi asil ve yedek
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi ve Orkun'a büyük onur! Ferdi ve Orkun'a büyük onur! 12:39
Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 12:24
Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! 11:49
Kartal'a gelmek için bunu yaptı! Kartal'a gelmek için bunu yaptı! 11:49
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:27
Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! 10:59
Daha Eski
Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... 10:47
G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:40
Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar 10:09
F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? 10:06
Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? 10:01
Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? 09:55