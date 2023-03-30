ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya fırsat kartı kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? - Almanya fırsat kartı başvuru ekranı

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU | Almanya'da hükümet, iş gücü göçünün önündeki bürokratik engelleri ortadan kaldırarak iş piyasasında oluşan nitelikli eleman açığını hızla kapatmak amacıyla yabancı işçilerin Almanya'ya daha kolay gelebilmesinin önünü açacak yasa tasarısını onayladı. Fırsat kartı kullanmak isteyenlerin ülkeye girdikten sonra da iş arayabileceği belirtilen yasanın onaylanmasıyla fırsat kartı başvurusu hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte detaylar...

ALMANYA FIRSAT KARTI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Alman Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'nın planladığı "fırsat kartı"na ilişkin planlarını hafta içinde duyurdu. Bu kart sayesinde, yabancı kalifiye çalışanlar, herhangi bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelerek çalışma şansı elde edecek. Bu çerçevede bir puanlama sistemine tâbi tutulacak olan adaylarda, belirlenen dört şarttan en az üçünü yerine getirmiş olma şartı aranacak.

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ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite diploması veya mesleki beceriler

En az üç yıllık meslek deneyimi

Almanca bilgisi veya Almanya'da önceden yaşamış olmak

35 yaşının altında olmak.

Fırsat kartının dört şarttan üçünü yerine getirenlere verilmesi planlanırken kartın yapısı hükümet tarafından belirlenecek.

Fırsat kartı puanlama sistemine tabi tutulacak ve AB vatandaşı olmayanların göç edip edemeyeceğine dair belirli kriterleri olacak.

ALMANYA FIRSAT KARTI NASIL BAŞVURULUR?

Almanya fırsat kartı bşavuru ekranında yer alan formu doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuz incelenerek, olumlu olduğu taktirde

dönüş sağlanacaktır.

ALMANYA FIRSAT KARTI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN