TOGG TESLİM TARİHİ | TOGG ne zaman teslim edilecek? - Kaç araç teslim edilecek? TOGG T10X teslimatı ne zaman yapılacak?

TOGG TESLİM TARİHİ | Cumhuriyet tarihinin ilk elektrikli yerli aracı olan TOGG için nefesler tutuldu. Ön sipraiş sürecinin sonlanmasıyla 29 Mart Çarşamba günü gerçekleşen kura çekilişinde ismi çıkan şanslı vatandaşlar, aracın teslim tarihini araştırmaya başladı. Arama motorlarında TOGG ne zaman teslim edilecek? - Kaç araç teslim edilecek? TOGG T10X teslimatı ne zaman yapılacak? sorgulamaları yapanlar için tüm merak edilenleri haberimizde derledik..

TOGG T10X KAÇ ARAÇ TESLİM EDİLECEK?

Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine yükseltti. Ön başvuru yapan kişiler arasından şanslı 20 bin isim, TOGG kura çekilişinde ismi çekilerek yerli ve milli araca kavuşabilecek. Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. O tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

TOGG T10X TESLİMATI NE ZAMAN YAPILACAK?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, T10X'e gösterilen ilgiye teşekkür ederek, satış adetlerinin ne kadar sürede gerçekleştiğine ilişkin bilgi verdi.

Karakaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları aktardı:

"100 T10X: 12 dakika, 1.000 T10X: 41 dakika, 7.734 T10X: 4 saatte, 22.150 T10X: 24 saate, 41.000 T10X: 3 günde, 100.000 T10X: 7 günde, 177.467 T10X: kapanışta. İçten teşekkürlerimizle. Mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz."

Karakaş'ın paylaşımına çok sayıda kullanıcının, daha fazla üretim yapılması yönünde yorumlar yazdığı görüldü.

TOGG KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Geçtiğimiz günlerde üretimi 12 binden 20 bine yükseltileceği duyurulan yerli otomobil Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı.

Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00'da sona ererken, yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.