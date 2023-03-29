TOGG KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TOGG T10X kura çekilişi canlı yayın saat kaçta? - TOGG çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOGG KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | Türkiye'nin Otomobil Girişimcileri Grubu tarafından üretilen yerli ve milli aracımız TOGG için beklenen gün geldi. Ön başvuru sürecinin pazartesi günü tamamlanmasının ardından 29 Mart Çarşamba günü, talihlileri belirlemek için kura çekilişi yapılacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında yollarda olması beklenen TOGG'da ilk araçların teslim sayısı 12 binden 20 bine çıkarılırken ön başvuruda bulunan vatandaşlar arama motorlarında TOGG T10X kura çekilişi canlı yayın saat kaçta? - TOGG çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOGG T10X KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN SAAT KAÇTA?

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek. Ancak TOGG kura çekilişinin saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı.

Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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TOGG ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Togg resmi Twitter sayfasından yapılan bilgilendirmeye göre kura çekimi 29 Mart'ta yapılacak. Ön sipariş sahipleri noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle belli olacak. Çekiliş Togg'un YouTube kanalında yapılacak.

TOGG'A KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

TOGG, T10X için verilen ön sipariş sayısı hakkında açıklamada bulundu. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısı 177 bin 467 ulaştı.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.

Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.