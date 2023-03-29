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TOGG KAPORA İADESİ NASIL ALINIR? | TOGG 60 bin TL ne zaman iade edilecek? - TOGG Trumore ücret iadesi başvuru

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'u yollarda görmek için geri sayım başladı.Türkiye'nin yüzüncü yılında, 20 bin adet yerli araç kurada ismi çıkan vatandaşlara teslim edilecek. 29 Mart Çarşamba günü yapılan kura çekilişinde ismi çıkmayan vatandaşlar arama motorlarında 'TOGG kapora iadesi nasıl alınır? TOGG 60 bin TL ne zaman iade edilecek? TOGG ücret iadesi başvuru' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:00
TOGG KAPORA İADESİ NASIL ALINIR? | TOGG 60 bin TL ne zaman iade edilecek? - TOGG Trumore ücret iadesi başvuru

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin yüzüncü yılı dolayısıyla 20 bin adet erken üretilecek olan TOGG milli araca ön başvuru sayısı 170 bini aştı. Bunun üzerine 20 bin asil ve 20 bin yedekten oluşan iki liste belirleneceğini bildiren TOGG yetkilileri, aracı alabilecek kişilerin, ön başvurunun kura seçimi ile belirleneceğini duyurdu. Kurada ismi çıkmayan kişiler ise arama motorlarında 'TOGG kapora iadesi nasıl alınır? TOGG 60 bin TL ne zaman iade edilecek? TOGG ücret iadesi başvuru' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TOGG KAPORA İADESİ NASIL ALINIR?

Geçtiğimiz günlerde üretimi 12 binden 20 bine yükseltileceği duyurulan yerli otomobil Togg'un ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467'ye ulaştı. Togg'un ön sipariş süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 22.00'da sona ererken, yerli otomobili satın almaya öncelik kazananlar kura yöntemi ile belli olacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG 60 BİN TL NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Yapılan açıklamaya göre, ön ödeme sürecinde yatırılan 60 bin TL tutarındaki ücret, en geç 14 gün içinde hesaplara yatırılacak.

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TOGG ÜCRET İADESİ NASIL BAŞVURULUR?

TOGG ön ödemeyi geri alabilmek için herhangi bir başvuru gerekmiyor. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.

TOGG NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. Bu hamle, Türk otomotiv sektörü için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

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