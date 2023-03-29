ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? | Temmuz 2023 asgari ücret ara zam gelecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklamasında bulundu. 2023 Ocak ayında 8500 TL'ye yükselen asgari ücret ile ilgili ara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan, merak edilen asgari ücret detayını açıkladı. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Enflasyon düşüyor. Düşüş eğilimi devam ederse yeniden değerlendirmeye gerek yok. Gündemimizde yok ama Temmuz'da değerlendirilecek." ifadelerine yer vermişti. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı müjdesini verdi.

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