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NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? | Ara tatil ne zaman başlayacak? - Nisan ara tatil ve bayram tatili kaç gün, ne zaman bitecek?

Okullarda ara tatil heyecanı Nisan ayına kısa bir süre kala başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin ara tatilinin bayram tatili ile birleştirileceği müjdesinin ardından Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağı da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.MEB takviminde yer alan tarihlere göre 'Nisan ara tatil ne zaman 2023? Ara tatil ne zaman başlayacak? - Nisan ara tatil ve bayram tatili kaç gün, ne zaman bitecek?' sorularını haberimizde cevapladık...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 14:30
NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? | Ara tatil ne zaman başlayacak? - Nisan ara tatil ve bayram tatili kaç gün, ne zaman bitecek?

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN 2023? | 2022-2023 Eğitim Öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken büyük yaz tatilinden önce son ara tatil olan Nisan ara tatili hakkında araştırmalar da hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okulların 16 Haziran 2023 tarihinde yaz tatiline gireceğini ve sezonun kapanacağını duyurmasının ardından 'Nisan ara tatil ne zaman 2023? Ara tatil ne zaman başlayacak? - Nisan ara tatil ve bayram tatili kaç gün, ne zaman bitecek?' soruları da araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi, 17-20 Nisan olarak planlanan ikinci ara tatilin iptal edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu. Buna göre, okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

NİSAN ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

17 Nisan Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona ererken 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek. Böylece 17-20 Nisan'da uygulanacak ve 21 Nisan'daki Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

NİSAN ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ramazan Bayramı tarihleri bu yıl 21-22-23 Nisan 2023 tarihleri olarak açıklandı. Bayram tatilinin uzatılmaması halinde okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek ve 17 Haziran gününden itibaren yaz tatili başlayacak.

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