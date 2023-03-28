Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 28 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 28 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 28 Mart Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 28 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 28 Mart Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 37,61 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 11,96 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 32,53 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 8,95 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,54 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Şok Zaniolo gerçeği! UEFA'dan ceza gelebilir
Selami Şahin yoldan geçen kadınları ofisine çağırıyor! Ağızlar açık kaldı görüntüler olay meğer AVM önünü mesken tutuyormuş! Eşi Didem Şahin...
Eden Hazard müjdesi! Sezon sonu geliyor
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOGG ön sipariş verme - Trumore ön sipariş ekranı
Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı kura çekilişi ne zaman?
İstanbul TOKİ arsa çekilişi canlı izle 28 Mart
Yağışlar ne kadar sürecek? İstanbul için tarih verildi
Antalya TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı saat kaçta? 09:34
Usta yazardan flaş yorum! "Açık ara en iyisi o" Usta yazardan flaş yorum! "Açık ara en iyisi o" 09:25
G.Saray'dan yılın transferi! Bayern'in yıldızı geliyor G.Saray'dan yılın transferi! Bayern'in yıldızı geliyor 09:12
Yolumuz uzun! Yolumuz uzun! 07:41
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı 00:30
Ümit Millilerden gollü prova! Ümit Millilerden gollü prova! 00:21
Daha Eski
Jesus'tan Brezilya itirafı! Jesus'tan Brezilya itirafı! 00:21
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! 00:21
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! 00:21
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 00:21
Stefan Kuntz: Favori biz değiliz Stefan Kuntz: Favori biz değiliz 00:21
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler 00:21