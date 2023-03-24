RAMAZAN'A ÖZEL CUMA MESAJLARI 2023 | Resimli, dualı Ramazan ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram

RAMAZAN'A ÖZEL CUMA MESAJLARI 2023 | Ramazan ayının ilk oruçlarının tutulmasının ardından mübarek Cuma günü geldi. 23 Mart'ta başlayan ve bu yıl 29 gün sürerek 20 Nisan'da sona erecek olan Ramazan-ı Şerif için arama motorlarında Resimli, dualı Ramazan ve cuma mesajları bir arada Facebook, Whatsapp, Instagram konusu araştırılıyor. İşte en güzel Cuma ve Ramazan mesajları...

RESİMLİ, DUALI RAMAZAN VE CUMA MESAJLARI

Ramazan ayının bereketi üzerinize olsun. Allah'ın rahmeti ve merhametiyle dolu olan bu ayda ve bu mübarek Cuma gününde bol bol ibadet edin ve günahlarınızdan arının. Ramazan ayınız mübarek olsun.

Ramazan ayı ; kalbini O'nun yoluna koymaya... Ellerini O'nun dergahına açmaya... Ruhunu doyurmaya... Kalbinin gerçek vuslatı bulmasına vesile olsun... Cumamız mübarek, Ramazanımız hayırlı olsun...

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun... Hayırlı Cumalar...

Mübarek Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan "az yemeğe"... Ruhunun sıhhat ve selameti olan "günahsiz olmaya".... dininin sıhhat ve selameti olan "Peygamber Efendimizin güzel ahlakına sahip olmaya" vesile olsun... Hayırlı Cumalar...

Ramazan ayı, ruhumuza huzur veren, manevi hayatımızda bizi ileriye götüren bir aydır. Bu mübarek ayın her gününü en iyi şekilde değerlendirerek, hepimizin günahlarından arınmasını dilerim. Ramazan ayınız hayırlara vesile, Cumanız mübarek olsun.

RAMAZAN VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA FACEBOOK

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun. Hayırlı Cumalar...

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Ramazanınız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar...

Ramazan ayı, hepimize yenilenme ve manevi olarak ilerleme fırsatı sunan bir aydır. Bu mübarek ayda, her birimizin duaları kabul olsun, günahlarından arınsın ve Allah'ın rahmetine kavuşsun. Cumanız mübarek olsun.

Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Cumalar, hayırlı Ramazanlar.

RAMAZAN VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA WHATSAPP

'Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir"... Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle... Hayırlı Cumalar...

Ramazan ayı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ayıdır. Bu mübarek ayda, birbirimize daha çok destek olalım, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşalım ve hepimizin hayatında bir iz bırakalım. Ramazan ayınızı tebrik ederim.Dostlukların sevgi ile beslendigi bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim... Hayırlı Cumalar...

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum. Hayırlı Cumalar...

Gün batar usul usul...Kararır Gece... Yeniden doğar her şey..." Her şey bitti" dedigin bir anda Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle... Hayırlı Cumalar...

RAMAZAN VE CUMA MESAJLARI BİR ARADA INSTAGRAM

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim. Hayırlı Cumalar...

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın ve Cuma günün mübarek olsun.

Mübarek Ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için... Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için... Hayırlı cumlar...

Mübarek Ramazan ayı "O vermek istemeseydi İSTEMEK vermezdi" gerçegi doğrultusunda ruhunda oluşan hayr dua isteğinin kabulüne vesile olsun... Cumamız mübarek olsun...