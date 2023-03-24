ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesi

ÖĞRETMENLİK ATAMA KONTENJANLARI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞLARI

Adalet

Aile ve Tüketici Hizmetleri

Almanca

Arapça

Beden Eğitimi

Bilişim Teknolojileri

Biyoloji

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafya

Çince

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

Denizcilik / Gemi Yönetimi

Denizcilik / Gemi Elektroniği

Denizcilik / Gemi Makineleri

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları

El Sanatları Teknolojisi / Nakış

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

Felsefe

Fen Bilimleri

Fizik

Fransızca

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

Gemi Yapımı / Yat İnşa

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri

Görsel Sanatlar

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf

Grafik ve Fotoğraf / Grafik

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro

Harita-Tapu-Kadastro / Tapu

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

İlköğretim Matematik

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

İngilizce

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım

İspanyolca

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Kimya / Kimya Teknolojisi

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat

Kuyumculuk Teknolojisi

Laboratuvar Hizmetleri

Maden Teknolojisi

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp

Matbaa / Matbaa Teknolojisi

Matematik

Metal Teknolojisi

Metalurji Teknolojisi

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Muhasebe ve Finansman

Müzik

Müzik Aletleri Yapımı

Okul Öncesi

Özel Eğitim

Plastik Teknolojisi

Psikoloji

Radyo-Televizyon

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik

Rehberlik

Rusça

Sağlık / Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bilgisi

Sanat Tarihi

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon

Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar

Seramik ve Cam Teknolojisi

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj

Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri

Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri

Tarih

Teknoloji ve Tasarım

Tekstil Teknolojisi / Tekstil

Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye

Tekstil Teknolojisi / Trikotaj

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

Türk Dili ve Edebiyatı

Türkçe

Uçak Bakım / Uçak Elektroniği

Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik

Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yiyecek İçecek Hizmetleri

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI LİSTESİ

(BÖLÜM ADI - TABAN PUAN - KONTENJAN SAYISI)

Adalet: 50 - 45

Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3

Almanca: 50 - 250

Arapça: 50 - 440

Beden Eğitimi: 50 - 1.100

Bilişim Teknolojileri: 50 - 217

Biyoloji: 50 - 450

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7

Coğrafya: 50 - 750

Çince: 50 - 1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60

Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14

Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1

Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89

El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38

Felsefe: 50 - 401

Fen Bilimleri: 50 - 2.064

Fizik: 50 - 787

Fransızca: 50 - 13

Gazetecilik: 50 - 3

Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3

Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2

Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4

Gıda Teknolojisi: 50 - 21

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48

Görsel Sanatlar: 50 - 602

Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3

Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7

Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13

İlköğretim Matematik: 50 - 2.656

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430

İngilizce: 50 - 2.433

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3

İspanyolca: 50 - 1

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4

Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30

Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3

Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6

Maden Teknolojisi 50 - 3

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23

Matematik 50 - 2.317

Metal Teknolojisi 50 - 65

Metalurji Teknolojisi 50 - 3