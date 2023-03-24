EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ | 2023 SON DAKİKA Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ HABERLERİ SON DAKİKA - 2023 Emekli bayram ikramiyesi belli olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün bir araya gelmişti. Peki, 2023 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ramazan bayramı ikramiyesi açıkladı mı? İşte son dakika detayları...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI GELDİ!

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyesini duyurdu. Daha önce 1100 TL olarak belirtilen emekli bayram ikramiyesi, 2000 TL'ye yükseltildi. Mustafa Elitaş, "Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Emekli bayram ikramiyesi 2 bin TL olacak. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." ifadesine yer verdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15 MİLYON VATANDAŞI KAPSAYACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu en düşük emekli maaşı haberi ile ilgili de açıklamada bulunan Mustafa Elitaş, "7.500 TL en düşük emekli maaşı herkesi kapsıyor. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olacak. 15 milyon kişiyi kapsıyor." ifadelerine yer verdi.