Haberler Haberler ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyen ya da su içen kişiler arama motorlarında 'Oruçluyken unutup yemek orucu bozar mı? Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 07:35 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 08:06
ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki Oruçluyken unutup yemek içmek orucu bozar mı? İşte Dyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLU OLDUĞUMU UNUTUP YEMEK YEDİM, SU İÇTİM, ORUCUM BOZULDU MU?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgide, kişinin oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyip içmesinin orucunu bozmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilir:

"Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254)."

UNUTAN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞU HATIRLATILMALI MIDIR?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fernando Muslera’nın yerine gelecek isim belli oldu! Herkes Inaki Pena’yı beklerken sürpriz isim…
Aleyna Erdoğlu'nun şiddet iddialarına Batuhan Karadeniz'in eski eşinden sert tepki!
Cimbom'dan Kolombiyalı golcü hamlesi!
Jesus'un kararını değiştirecek gelişme! Arda Güler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...
En düşük işsizlik maaşı ne kadar 2023?
Bursa TOKİ arsa sonuçları ve kazananlar isim listesi
Bursa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Van TOKİ arsa çekilişi canlı izle 23 Mart
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:51
Dele Alli: Dönüyorum! Dele Alli: Dönüyorum! 00:50
Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! Moussa Dembele transferinde kıyasıya rekabet! 00:39
Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! 00:39
F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! F.Bahçe'den Beşiktaş'a yanıt! 00:39
Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! Maxi Gomez'e flaş transfer teklifi! 00:39
Daha Eski
F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu F.Bahçe'ye Bruma şoku! Planlar altüst oldu 00:39
Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! Yıldız isimden G.Saray'a kötü haber! 00:39
İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... İki dev takipte! Beşiktaş derbisinde... 00:39
Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! Beşiktaş'tan TFF'ye sert tepki! 00:39
Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam Gaziantep FK bonservisini belirledi! İşte istenen rakam 00:39
Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... Altay ile ilgili bomba iddia! G.Saray... 00:39