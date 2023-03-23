Haberler Haberler Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Kendi tükürüğünü yutan kişinin orucu bozulur mu?

Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Kendi tükürüğünü yutan kişinin orucu bozulur mu?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren binlerce kişi, oruç tutarken dikkat etmesi gereken bazı hususların detaylarını araştırıyor. 'Oruçluyken tükürük yutmak oruç bozar mı? Kendi tükürüğünü yutan kişinin orucu bozulur mu?' sorularının cevabını araştıran vatandaşlar için, tükürük ve balgam yutunca orucun bozulup bozulmayacağına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 07:07
Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Kendi tükürüğünü yutan kişinin orucu bozulur mu?

Ramazan ayında oruç tutan binlerce kişi 'tükürük orucu bozar mı, tükürük yutmak oruç bozar mı, balgam yutunca oruç bozulur mu?' sorularının cevabını sorguluyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken birçok husus araştırılmaya devam ederken Ramazan ayında oruçluyken tükürük ve balgam yutmaya dair merak edilenler haberimizde...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluylen, tükürük ağız sıvısı olduğu için mecburen yutulabiliyor fakat tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün yutulmaması gerekiyor. Ağız sıvısı dışında herhangi bir içerik barındıran tükürük, orucu bozuyor.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerektiğinden; balgam temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Bu nedenle, oruçluyken balgam yutmamak gerekiyor.

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