DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken diş fırçalanır mı, diş macunu orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutan binlerce vatandaş 'oruçluyken diş fırçalanır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Sahurdan iftara kadar geçen sürede dişini fırçalamak isteyenler, niyetliyken diş fırçalıp fırçalanmayacağını merak ediyor. İşte, oruçluyken diş macunuyla ya da diş macunu kullanmadan diş fırçalamaya dair merak edilenler...

ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALANIR MI? DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanetin yaptığı açıklamaya göre, boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozmamaktadır.

İlaveten, diş macununun ya da suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Bu nedenle, orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Dişini fırçalamak isteyen kişiler, oruçluyken boğazına su kaçmamasına dikkat etmelidir.