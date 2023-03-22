Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 emekli maaş zammı açıklaması! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ne kadar, kaç TL oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 emekli maaş zammı açıklaması! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir gündemde olan 2023 emekli maaş zammı konusunda müjdeyi canlı yayında açıkladı ve zam oranını duyurdu. Peki, 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın o sözleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 23:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2023 emekli maaş zammı açıklaması! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ne kadar, kaç TL oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesiyle ilgili alternatif çalışmalarının olduğunu belirterek, bu çalışmaları en geç gelecek hafta başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edeceklerini bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Başkan Recep tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında müjdeyi verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!

Başkan Erdoğan, "5.500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz ve 7.500 TL yapıyoruz. " ifadelerinde bulundu.

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