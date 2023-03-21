Haberler Haberler MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

Merkez Bankası'nın her ay açıkladığı faiz kararı ekonomik aktivite, enflasyon ve finansal piyasalar gibi birçok faktörü etkilerken yatırımcıların yanı sıra vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yılın ilk ayında sabit tutulan faiz şubat ayında 50 baz puan düşürülmüş, böylece politika faizi yüzde 8,5'e gerilemişti. Peki Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 15:31
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz ay politika faizini düşüren Merkez Bankası'nın Mart ayı için alacağı karar merakla beklenirken arama motorlarında Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri ve Merkez Bankası toplantı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mart ayı Merkez Bankası Para Politika Kurulu toplantısı 23 Mart 2023 Perşembe günü yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlık edeceği toplantının ardından aynı gün saat 14.00'te faiz kararının duyurulması bekleniyor.

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

24 Şubat'ta yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), toplantının ardından faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,5'e çekti. Merkez Bankası yılın ilk toplantısında faizi yüzde 9'da sabit bırakmıştı.

MART AYI FAİZ KARARI BEKLENTİLER

TCMB'nin açıklayacağı kararda faiz artışı beklenmiyor. TCMB'nin kararının sabit bırakma ya da indirme yönünde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan TCMB son kararında şubat ayı faiz kararını yüzde 8.5 olarak açıklamıştı.

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