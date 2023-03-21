💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 21 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

21 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Mart 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,02 (Alış) - 19,03 (Satış)

EURO: 20,42 (Alış) - 20,43 (Satış)

STERLİN: 23,22 (Alış) - 23,34 (Satış)

1 DOLAR = 19,03 TL

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👉21 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.203,59

Gram altın satış: 1.203,82

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.989,00

Çeyrek altın satış: 2.006,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.978,00

Yarım altın satış: 4.011,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.931,00

Tam altın satış: 7.992,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.109,00

Cumhuriyet altını satış: 8.232,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.114,00

Ata altın satış: 8.197,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 21 Mart Salı günü saat 11.57 itibarıyla alınmıştır.