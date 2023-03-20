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💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Mart Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:31
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💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 19 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

19 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Mart 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

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ABD Doları: 19,00 (Alış) - 19,03 (Satış)

EURO: 20,26 (Alış) - 20,28 (Satış)

STERLİN: 23,09 (Alış) - 23,21 (Satış)

1 DOLAR = 19,03 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉19 Mart Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.216,00

Gram altın satış: 1.216,37

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.999,00

Çeyrek altın satış: 2.018,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.999,00

Yarım altın satış: 4.036,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.973,00

Tam altın satış: 8.041,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.140,00

Cumhuriyet altını satış: 8.262,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.157,00

Ata altın satış: 8.248,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Mart Pazar günü saat 16.39 itibarıyla alınmıştır.

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