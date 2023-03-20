Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

20 Mart Pazartesi 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 20 Mart Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:10 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:10
CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Mart Pazartesi 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 20 Mart Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉20 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.207,50

Gram altın satış: 1.207,66

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.984,00

Çeyrek altın satış: 2.006,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.967,00

Yarım altın satış: 4.013,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.910,00

Tam altın satış: 7.995,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.140,00

Cumhuriyet altını satış: 8.262,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.092,00

Ata altın satış: 8.200,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mart Pazartesi günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
49 yaşındaki şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü! Oğlu ile kamera karşısına geçen şarkıcı Güllü yeni klibi için 20 kilo verdi!
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu ilk kez yan yana! Aşıklar TAKVİM’e fena yakalandı! Afra Saraçoğlu'yla 4 yıllık ilişkisi bitmişti...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme!
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOKİ Tuzla canlı çekiliş izle (20 Mart Pazartesi)
İSKİ İstanbul su kesintisi 20 Mart 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
2023 bu yılki Ramazan fitresi ne kadar Diyanet?
Oruç kefareti ne kadar? 2023 Diyanet
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" "Hakemlere rağmen halen şampiyon olunabilir" 07:34
Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! Rashica'nın Florya'daki kaderi o detaya bağlı! 01:17
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 01:02
El Classico'da kazanan Barça! El Classico'da kazanan Barça! 00:59
Marsilya geriden gelip kazandı! Marsilya geriden gelip kazandı! 00:51
Juve'den flaş galibiyet! Juve'den flaş galibiyet! 00:47
Daha Eski
Erman Toroğlu: Hakem değil! Erman Toroğlu: Hakem değil! 00:20
Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri Ve açıkladı! Kerem'den flaş transfer sözleri 00:02
G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye olay gönderme! 00:02
Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! Osayi'nin pozisyonu kırmızı mı? Toroğlu yorumladı! 00:02
F.Bahçe Alanya'da kazandı! F.Bahçe Alanya'da kazandı! 00:02
F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu F.Bahçe zirveye yaklaştı! İşte puan durumu 00:02