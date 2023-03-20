45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! 45 bin öğretmen ataması yapılacak!

ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haberi verdi. Başkan Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Binlerce öğretmenin beklediği atama haberi bizzat Başkan Erdoğan tarafından verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." ifadelerinde yer verdi.

45 BİN ÖĞRETMEN DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALACAK!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il can ve mal kaybı ile büyük oranda etkilenmişti. Binlerce vatandaşımız asrın felaketinde hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaraların yeniden sarılmasını sağlayabilmek adına 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI! ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerini kullandı.